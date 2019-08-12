Названы города с самыми дешевыми авиабилетами в Крым и Сочи

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, что в большинство курортных городов России дешевле всего лететь из Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого эксперты проанализировали все авиабилеты, приобретенные этим летом пользователями сайта в сторону российских курортов из Москвы и других крупных городов.

«Дешевле всего улететь в Сочи можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 101 рубль (прошлым летом билет стоил почти столько же)», — указано в сообщении сервиса.

Специалисты отмечают, что на втором месте перелеты из Самары — 6 398 рублей (цена на уровне лета 2018). Третье место в списке занимает Казань: средняя цена билета 6 655 рублей (за год билеты подорожали на 5%). Дороже всего обойдется перелет в Сочи из Омска, Новосибирска и Красноярска — 12–15 тыс. рублей.

Билет в Крым также можно купить дешевле, если вылетать из Москвы — 6 412 рублей. Из Санкт-Петербурга на полуостров можно слетать за 8 324 рубля, а из Самары — 8 507 рублей.

Сильнее всего за год в этом направлении подорожали перелеты из Уфы (+21%), Омска (+16%), Красноярска (+16%).