Прямой эфир

Названы города с самыми дешевыми авиабилетами в Крым и Сочи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, что в большинство курортных городов России дешевле всего лететь из Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого эксперты проанализировали все авиабилеты, приобретенные этим летом пользователями сайта в сторону российских курортов из Москвы и других крупных городов.

Месяц, вай: перелеты в Грузию подорожали почти в полтора раза
В рейтинге популярности у наших туристов страна «съехала» с третьего на 20-е место

«Дешевле всего улететь в Сочи можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 101 рубль (прошлым летом билет стоил почти столько же)», — указано в сообщении сервиса.

Специалисты отмечают, что на втором месте перелеты из Самары — 6 398 рублей (цена на уровне лета 2018). Третье место в списке занимает Казань: средняя цена билета 6 655 рублей (за год билеты подорожали на 5%). Дороже всего обойдется перелет в Сочи из Омска, Новосибирска и Красноярска — 12–15 тыс. рублей.

Билет в Крым также можно купить дешевле, если вылетать из Москвы — 6 412 рублей. Из Санкт-Петербурга на полуостров можно слетать за 8 324 рубля, а из Самары — 8 507 рублей.

Сильнее всего за год в этом направлении подорожали перелеты из Уфы (+21%), Омска (+16%), Красноярска (+16%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристы рассказали о любимых способах скоротать время в аэропорту
Стало известно самое дешевое направление для туристов в бархатный сезон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017