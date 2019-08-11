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Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области. В пятницу, 9 августа, в учреждение прибыли на отдых 179 детей и 12 воспитателей из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

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Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.

В частности, нарушения допущены по «устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», отметили в прокуратуре Рязанской области.

В отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратурой внесено представление руководителю регионального управления Роспотребнадзора по Рязанской области об устранении нарушений.

Более 4 тыс. детей, проживающих в пострадавших от паводков районах Иркутской области, направлены на отдых. По состоянию на 9 августа в лагеря поехали 4164 ребенка, а всего пострадавшими от наводнений числятся 5791 несовершеннолетний, сообщалось ранее.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводков.

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