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Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Британское правительство планирует задействовать принятую в прошлом году «поправку Магнитского» к британскому закону о санкциях после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз (Brexit). Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Доминик Рааб в своей статье, которая была опубликована 11 августа в газете The Sunday Telegraph.

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Глава МИДа подчеркнул, что ознакомился с опытом Канады, которая приняла «закон Магнитского», чтобы вводить ограничения на выдачу виз и замораживать активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека.

«Когда мы покинем ЕС и сможем самостоятельно определять свои санкционные правила, правительство введет в действие «положения Магнитского» из закона о санкциях Соединенного Королевства», — написал Рааб.

По его словам, лица, нарушающие права человека, «будут иметь дело с последствиями своих действий». Так, их активы в Великобритании будут заморожены. Кроме того, нарушителям запретят въезд на территорию страны.

«Мы гарантируем, что глобальная Британия не станет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других», — заключил он.

В мае 2018 года британский закон о санкциях с «поправкой Магнитского», наделяющий власти страны правом вводить ограничительные меры против нарушителей прав человека, вступил в силу после одобрения королевы Елизаветы II. На тот момент глава МИД Борис Джонсон отметил, что с помощью этого закона Великобритания после выхода из состава ЕС получит полный контроль над своей санкционной политикой

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Смерть фигуранта дела вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Сейчас он находится в Лондоне.

Аналогичный «закон Магнитского» США ввели в декабре 2012 года. Подобные меры также приняли власти Канады и Латвии. Депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского» 2 мая.

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