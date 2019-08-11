Мусульмане по всей России отмечают Курбан-байрам

Мусульмане отмечают один из двух главных праздников — окончание хаджа. В столице тысячи верующих собрались у главной соборной мечети. На богослужения в Москве пришли около 240 тыс. человек — это рекорд. Поздравление направил президент страны. К единоверцам обратился глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин.

В Северной столице на время молитвы в центре изменили движение транспорта. Массовые молитвы прошли в Казани, проповедь посетил глава Татарстана. Сегодня в республике работают 1500 мечетей.

Курбан-байрам — это праздник в память о пророке Ибрахиме. В этот день в угоду Всевышнему мусульмане приносят в жертву животных. В праздник принято обильно накрывать стол, принимать гостей, раздавать милостыню. В некоторых странах Курбан-байрам отмечают по две недели.