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Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, cообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек. Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей», — рассказал он.

По словам Сучкова, мероприятия прошли организованно, без каких-либо происшествий. Ограничения для движения машин, введенные в городе в связи с праздником, сняты.

Ранее сообщалось, что в этом году на торжества в столице собралось рекордное число верующих.

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Глава правительства Дмитрий Медведев также заявил о вкладе мусульманской общины в деле противодействия экстремизму и укреплению межнационального согласия.

Курбан-байрам (Ид аль-адха), или праздник жертвоприношения, считается одним из главных у мусульман. Он отмечается в конце паломничества в священные города Мекку и Медину, в 10-й день месяца Зуль-хиджа.

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