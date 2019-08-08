День празднования Курбан-байрама в Дагестане объявлен выходным

В Дагестане понедельник, 12 августа, объявлен выходным днем в честь празднования Курбан-байрама. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Артем Здунов.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» <…> правительство республики Дагестан постановляет: считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте кабмина в четверг, 8 июля.

В Чечне в связи с празднованием Курбан-байрама глава республики Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа, отмечает ТАСС. Нерабочим понедельник будет и у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма.

В Москве и Подмосковье, как рассказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов, Курбан-байрам отметят порядка полумиллиона человек. Праздничные молитвы и мероприятия пройдут в столичных мечетях и на двух дополнительных площадках — в павильоне парка культуры и отдыха «Сокольники» и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке.

В мегаполисе в субботу, 11 августа, в связи с праздником в период с 0:01 до 11:00 будет перекрыто движение на нескольких улицах, в частности, на участке улиц Дурова и Щепкина — от Самарской улицы до Садового кольца, улиц Мешанской и Гиляровского — от Капельского переулка до Садового кольца, в Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского и в Выползовом переулке, дом 7. За безопасностью в этих и других районах Москвы будут следить правоохранительные органы и волонтеры, сообщает РИАМО.

В столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей напомнили, что по договоренности властей Москвы и мусульманской общины праздничные жертвоприношения в городской черте производиться не будут.

4 июня мусульмане отмечали Ураза-байрам — день завершения поста в священном месяце Рамадан. Верующих в тот день поздравил президент России Владимир Путин, который в своем послании отметил вклад религиозных организаций в единение народов РФ.

Курбан-байрам (Ид аль-адха) или праздник жертвоприношения считается одним из главных у мусульман. Он отмечается в конце паломничества в священные города Мекку и Медину, в 10-й день месяца Зуль-хиджа.