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День празднования Курбан-байрама в Дагестане объявлен выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Дагестане понедельник, 12 августа, объявлен выходным днем в честь празднования Курбан-байрама. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Артем Здунов.

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«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» <…> правительство республики Дагестан постановляет: считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте кабмина в четверг, 8 июля.

В Чечне в связи с празднованием Курбан-байрама глава республики Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа, отмечает ТАСС. Нерабочим понедельник будет и у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма.

В Москве и Подмосковье, как рассказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов, Курбан-байрам отметят порядка полумиллиона человек. Праздничные молитвы и мероприятия пройдут в столичных мечетях и на двух дополнительных площадках — в павильоне парка культуры и отдыха «Сокольники» и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке.

В мегаполисе в субботу, 11 августа, в связи с праздником в период с 0:01 до 11:00 будет перекрыто движение на нескольких улицах, в частности, на участке улиц Дурова и Щепкина — от Самарской улицы до Садового кольца, улиц Мешанской и Гиляровского — от Капельского переулка до Садового кольца, в Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского и в Выползовом переулке, дом 7. За безопасностью в этих и других районах Москвы будут следить правоохранительные органы и волонтеры, сообщает РИАМО.

В столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей напомнили, что по договоренности властей Москвы и мусульманской общины праздничные жертвоприношения в городской черте производиться не будут.

4 июня мусульмане отмечали Ураза-байрам — день завершения поста в священном месяце Рамадан. Верующих в тот день поздравил президент России Владимир Путин, который в своем послании отметил вклад религиозных организаций в единение народов РФ.

Курбан-байрам (Ид аль-адха) или праздник жертвоприношения считается одним из главных у мусульман. Он отмечается в конце паломничества в священные города Мекку и Медину, в 10-й день месяца Зуль-хиджа.

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Праздник Курбан-байрам отметили во вторник, 21 августа, мусульмане всего мира. В столице в праздновании приняли участие несколько тысяч человек — торжества проходили в четырех действующих мечетях Москвы, а также на площадках в Бутово, Братеево и в парке «Сокольники». Как проходило празднование в Соборной мечети на проспекте Мира — в галерее портала iz.ru
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курбан-байрам отмечается в знак завершения хаджа — ежегодного пятидневного паломничества в Мекку, которая считается родиной ислама
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К Соборной мечети на проспекте Мира в этом году пришли около 120 тыс. человек, всего в праздничной молитве в столице принимали участие свыше 200 тыс. человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин во время традиционной праздничной проповеди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Соборная мечеть является главной мечетью Москвы и входит в число крупнейших в России и Европе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Утренняя молитва, которая знаменует начало праздника, проходит в семь утра, за ней следует праздничный намаз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Перед утренней молитвой верующие должны совершить омовение, чтобы соблюсти чистоту души и тела
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К другим мечетям Москвы, как рассказали в Совете муфтиев России, пришли примерно по 25–30 тыс. человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Многим из приехавших к мечети не хватает места внутри — по многолетней традиции люди остаются вокруг нее, чтобы услышать молитву и проповедь председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Неотъемлемой частью праздника также является жертвоприношение, которое совершают после молитвы и намаза — считается, что в этот день необходимо продемонстрировать щедрость, поделившись с ближними. С 2011 года убивать жертвенных животных на территории столицы запретили. Теперь верующие могут заказать мясо прямо в мечети за несколько дней до праздника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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