Не навреди: в чем суть празднования Курбан-байрама

Курбан-байрам, что в переводе с арабского означает «праздник жертвы», у мусульман знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку — и празднуется через 70 дней после Ураза-байрама
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Рекордное число мусульман — более 240 тыс. —приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Богослужения проходили в четырех мечетях столицы: Соборной, Исторической, на Поклонной горе и «Ярдям». А также на специально оборудованных площадках в Бутово, Сокольниках и Братеево
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Согласно традиции, за 10 дней до праздника верующие постятся. Самым важным является его канун — День Арафат. По словам пророка Мухаммеда, в этот день верующим отпускаются все их грехи, совершенные за целый год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
С раннего утра в день праздника верующие мусульмане совершают омовения, затем переодеваются в чистую одежду и отправляются в мечеть, где читается намаз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный муфтий России Равиль Гайнутдин поздравил верующих с Курбан-байрамом и напомнил, что празднование призвано служить сохранению и укреплению межрелигиозного и межнационального диалога и согласия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
После окончания благодарственной молитвы мулла читает проповедь, а затем верующие поминают усопших на кладбище
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Также этот день предписывает всем разделять праздничную трапезу с близкими, ходить в гости, угощать неимущих, одиноких, сирот и обездоленных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Одно из центральных событий праздника — ритуальное жертвоприношение. Как правило, жертвенным животным является баран, однако в разных странах это может быть коза, бык и даже верблюд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Обеспеченные семьи жертвуют по одному барану за каждого члена семьи. Однако считается допустимым заколоть одного барана от всей семьи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Для жертвы выбирается полностью здоровое и сильное животное. Его шкуру отдают в мечеть, мясом угощается вся семья, родня, а также его отдают бедным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Традиционно на протяжении всего поста, предшествующего Курбан-байраму, верующие раздают милостыню и стараются совершить как можно больше благих дел
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Согласно Корану, праздник имеет авраамическую основу, что объединяет людей разных религий: мусульман и христиан. Он учит не противопоставлять себя другим людям, жить в согласии и единении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Торжества в честь Курбан-байрама длятся до четырех дней
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