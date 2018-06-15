Как отмечают Ураза-байрам в Москве

Ежегодно в праздновании Ураза-байрам только в столице принимают участие свыше 200 тыс. человек, в этом году у Соборной мечети собрались около 130 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Люди начали собираться на молитву еще с первыми лучами солнца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Традиционно власти перекрывают часть улиц города до завершения утреннего намаза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Мечеть не может вместить всех желающих, поэтому большинство расстилают специальные коврики для намаза вокруг здания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Молящиеся во время намаза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Интерьеры Соборной мечети в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин обращается к верующим с поздравлением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ураза-байрам знаменует окончание поста Рамадан, который длится месяц. В это время верующим нельзя принимать пищу до захода солнца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Еще до утренней молитвы в праздник Ураза-байрам верующие раздают милостыню. Кроме того, на молитву они надевают свою праздничную одежду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
После этого большинство из них расходятся по домам, где начинается праздничное семейное застолье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Торжественные намазы в этот день проходят не только на проспекте Мира, но и в других мечетях столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Сам праздник продлится еще три дня — большую часть этого времени верующие должны будут посвятить общению с семьей и чтению Корана
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Тысячи мусульман пришли утром 15 июня к Соборной мечети в Москве, где на рассвете состоялся торжественный намаз в честь праздника Ураза-байрам. Как начался один из главных праздников в исламском мире — в фоторепортаже портала iz.ru
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