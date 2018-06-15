Путин поздравил мусульман с Ураза-Байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких», — говорится в поздравлении. Путин отметил, что мусульманские организации России «деятельно участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения».

По словам президента, особенно важно, что молодежь приобщается к обычаям и традициям предков. «Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки», — подчеркнул он.

13 июня пресс-служба Московского метрополитена предупредила, что в день празднования Ураза-Байрама изменится график работы станции «Проспект Мира» кольцевой линии: вход на нее будет закрыт с 5:30 на несколько часов. Это связано с тем, что станция расположена рядом с Соборной мечетью, и верующие будут идти на праздничную службу именно с нее.

Ураза-Байрам — один из главных праздников мусульман. Празднуется после окончания священного месяца Рамадан. Дата определяется по лунному календарю, поэтому из года в год меняется.