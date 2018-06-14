Движение в Москве ограничат 15 июня из-за Ураза-Байрама

Движение транспорта ограничат в Москве 15 июня в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-Байрама. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, нельзя будет проехать через съезд Садового кольца на Олимпийский проспект, начиная с 4:00 и до 11:00. Полностью будут перекрыто движение по улице Дурова, ограничат на улице Щепкина от Самарской до Садового кольца. Также движение транспорта будет ограничено на улице Гиляровского — от Капельского переулка до Садового кольца. Также будет действовать запрет на проезд по улице Хачатуряна — от Альтуфьевского шоссе до Отрадной улицы.

Кроме того, движение будет запрещено на участке Капельского переулка от проспекта Мира до улицы Гиляровского. Полностью перекроют Выползов переулок в районе дома № 7. Ограничения также запланированы на Татарской улице, а также в Климентовском, Озерковском, Малом Татарском и Старом Толмачевском переулках, сообщает телеканал «360». Водителей просят заранее строить маршрут и выбирать пути объезда.

Также из-за проведения Ураза-Байрама 15 июня будет закрыта станция «Проспект мира» Кольцевой линии столичного метро.