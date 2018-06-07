Полеты беспилотников ограничат в городах-участниках ЧМ-2018

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) во время чемпионата мира по футболу будет контролировать соблюдение беспилотниками запретных зон в воздушном пространстве столицы. Об этом рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ММТП Антон Алексеев.

Запретные зоны для полетов дронов, к которым относятся территории вокруг стадионов, тренировочных полей и базы команд, вводятся на время проведения ЧМ-2018 — с 1 июня по 17 июля. Такие же запреты установлены для зон вокруг городов — участников мундиаля.

По словам Алексеева, транспортная прокуратура будет тщательно контролировать соблюдение законодательства в этой сфере.

В случае нарушения указанных правил для граждан предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей. «Должностным и юридическим лицам грозят штрафы от 25 тыс. до 30 тыс. рублей и от 250 тыс. до 300 тыс. рублей либо приостановление деятельности на 90 суток соответственно», — цитирует старшего прокурора агентство городских новостей «Москва».

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня. Матчи пройдут в 11 городах страны.

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