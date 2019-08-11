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Фадеев после скандала с Наргиз стал цитировать психологическую прозу

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев после расторжения контракта с певицей Наргиз Закировой начал цитировать психологическую прозу. Размышлениями он делится на своей странице в Instagram.

«Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается все новое», — отметил он. В посте отмечается, что не разрушив прошлого, новое не построить. Своим подписчикам в этом же посте продюсер пожелал обновления.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, цитату Фадеев взял из книги азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Мне тебя обещали». Произведение рассказывает о жизни после череды перенесенных трудностей.

8 августа Наргиз Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр Фадеева MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур под угрозой срыва.

На заявление Закировой ответил сам Фадеев. В своем Instagram он написал пост с намеком, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это, в частности, «снять с шеи обнаглевших людей».

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