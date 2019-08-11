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Глава ЛНР пообщался с жителями подконтрольных Киеву районов

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Фото: ТАСС/Александр Русский
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник провел «прямую линию» с жителями подконтрольных Киеву районов.

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Всего поступило более 2,3 тыс. вопросов из 35 городов. Наибольший интерес проявили жители Мариуполя, Харькова, Одессы, Днепра и Северодонецка, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Пасечника, главной целью такого общения было желание развеять мифы об ЛНР и ситуации в Донбассе.

«В первую очередь я бы хотел заверить всех жителей Украины в том, что мы никоим образом не жалеем о выбранном пути. Наш основной путь выбран в 2014 году», — отметил он.

Поступил вопрос и о том, когда закончится конфликт в регионе.

«Мы не стреляем, мы готовы отвести любое вооружение в рамках, конечно, зеркальных договоренностей, в любое время. Для нас это вопрос необходимый — прекратить войну. Мы первыми никогда не стреляли и не стреляем. Украинской стороной регулярно такие договоренности нарушаются», — указал глава ЛНР.

При этом Пасечник в очередной раз подчеркнул, что в случае желания президента Украины Владимира Зеленского установить мир в Донбассе Луганск обеспечит ему безопасность во время визита в ЛНР.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители юго-востока Украины отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а новые украинские власти начали военную операцию против своих же граждан.

11 августа сообщалось, что временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор назвал способ остановить войну в Донбассе.

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