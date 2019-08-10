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Представители Аллы Вербер назвали причину ее смерти

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Причиной смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стал менингококковый сепсис. Об этом сообщили в субботу, 10 августа, представители Вербер на ее официальной странице в Instagram.

Предпринимательницу похоронят 14 августа в Торонто (Канада).

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении.

Вербер скончалась 6 августа в больнице на итальянском курорте Форте-дей-Марми, ей был 61 год. Первоначально сообщалось, что причиной смерти стал обширный инфаркт.

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