К ЦУМу возлагают цветы в память о fashion-директоре Алле Вербер

Москвичи начали возлагать цветы к входу в ЦУМ в память о скончавшейся fashion-директоре магазина Алле Вербер, пишет в среду, 7 августа, «РИА Новости».

Около входа в ЦУМ со стороны Кузнецкого Моста лежит уже много цветов, преимущественно красные розы.

Вербер скончалась 6 августа в больнице на итальянском курорте Форте-дей-Марми. По предварительной информации, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1976 году вместе с родителями уехала из страны, жила в Канаде, Италии, США. В 26 лет открыла в Торонто свой первый модный бутик. В 1989 году вернулась в СССР, через год первая в России стала создавать бутики высокой моды в центре города. С 1993 года работала в международной ювелирной компании Mercury, со временем став вице-президентом. В 2003 году заняла пост fashion-директора ЦУМа.

Вербер была одной из самых успешных бизнес-леди в России.