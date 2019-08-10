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Число пострадавших в ДТП под Курганом увеличилось до 14

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число пострадавших в автобусной аварии в Курганской области, по предварительным данным, увеличилось до 14 человек. Об этом 10 августа «РИА Новости» сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Уточняется, что среди них был один ребенок.

Ранее в этот же день сообщалось о семи пострадавших. Всего в автобусе находилось 47 человек.

ДТП произошло на трассе в Куртамышском районе области. По предварительным данным, водитель автобуса KIA не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что причиной аварии стал отказ рулевого управления, передает ТАСС.

10 августа также сообщалось, что в Тамбовской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек.

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