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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Курганом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пассажирский автобус перевернулся в Курганской области в субботу, 10 августа, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ДТП произошло на трассе в Куртамышском районе области. По предварительным данным, водитель автобуса KIA не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

«Пострадали семь человек, включая ребенка», — сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе находились 47 человек.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что причиной аварии стал отказ рулевого управления, передает ТАСС.

7 августа автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg на 16-м км автодороги Новороссийск – Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. В результате инцидента погибли три пассажира автомобиля, среди которых двое детей.

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