Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Курганом
Пассажирский автобус перевернулся в Курганской области в субботу, 10 августа, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
ДТП произошло на трассе в Куртамышском районе области. По предварительным данным, водитель автобуса KIA не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.
«Пострадали семь человек, включая ребенка», — сказал собеседник агентства.
Всего в автобусе находились 47 человек.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что причиной аварии стал отказ рулевого управления, передает ТАСС.
7 августа автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg на 16-м км автодороги Новороссийск – Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. В результате инцидента погибли три пассажира автомобиля, среди которых двое детей.