Ученые создали «искусственный язык» для определения поддельного виски

Шотландские ученые из Университета Глазго создали сенсор, который распознает подлинность редких сортов виски. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказал журнал Der Spiegel.

Сенсор, который называют «искусственным языком», основан на технологии распознавания того, как свет поглощается жидкостями, каждая из которых имеет индивидуальный «отпечаток».

Кусочки золота и алюминия, нанесенные на бутылку в шахматном порядке, фиксируют изменения цвета напитка при прохождении света через бутылку.

«Устройство способно определить с 99-процентной точностью даже тонкие отличия. Например, созревал ли виски в бочке из-под шерри или рома», — сообщили ученые.

Также «язык» определяет возраст напитка. При этом запечатанные бутылки не нужно вскрывать.

Отмечается, что потребность в таком устройстве возникла из-за большого количества подделок на рынке редких сортов виски, покупаемых коллекционерами.

6 декабря сообщалось, что химики из Московского государственного университета (МГУ) создали методику, которая позволяет быстро и дешево определять качественные характеристики виски и его происхождение.