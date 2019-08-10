Прямой эфир

Ученые создали «искусственный язык» для определения поддельного виски

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шотландские ученые из Университета Глазго создали сенсор, который распознает подлинность редких сортов виски. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказал журнал Der Spiegel.

Сенсор, который называют «искусственным языком», основан на технологии распознавания того, как свет поглощается жидкостями, каждая из которых имеет индивидуальный «отпечаток».

Кусочки золота и алюминия, нанесенные на бутылку в шахматном порядке, фиксируют изменения цвета напитка при прохождении света через бутылку.

«Устройство способно определить с 99-процентной точностью даже тонкие отличия. Например, созревал ли виски в бочке из-под шерри или рома», — сообщили ученые.

Также «язык» определяет возраст напитка. При этом запечатанные бутылки не нужно вскрывать.

Отмечается, что потребность в таком устройстве возникла из-за большого количества подделок на рынке редких сортов виски, покупаемых коллекционерами.

6 декабря сообщалось, что химики из Московского государственного университета (МГУ) создали методику, которая позволяет быстро и дешево определять качественные характеристики виски и его происхождение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рекордно дорогую бутылку виски продали в Великобритании
Виски оказался напитком молодых

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017