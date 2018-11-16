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Виски оказался напитком молодых

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Фото: Depositphotos
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Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет являются основными покупателем виски в России. На данную категорию приходится 54% пробитых чеков. Такие данные содержатся в исследовании агентства Paper Planes.

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Согласно представленным материалам, на втором месте оказались клиенты магазинов в возрасте от 30 до 40 лет (32%), а на третьем — те, кому пошел пятый десяток (14%).

Несмотря на то что большинство молодежи предпочитает покупать товар стоимостью до 1,5 тыс. рублей за бутылку, именно в этой категории оказался и самый высокий процент тех, кто приобретает дорогой алкоголь, — свыше 3 тыс. рублей за единицу (11%).

Что же касается гендерного состава покупателей виски, то в категории от 18 до 25 лет этот, как принято считать, мужской напиток в 34% случаев приобретали девушки. Далее эта пропорция примерно одинакова, а среди покупателей 40+ женщин всего 5%.

Исследование также развеяло миф о том, что виски предпочитают бизнесмены. Таковых среди клиентов оказалось лишь 10%, а вот наемных специалистов — 85%. Остальные покупки пришлись на студентов и неработающих граждан.

В конце октября сообщалось, что Саратов возглавил рейтинг российских городов, где проживает больше всего пьющих граждан, по версии агентства Zoom Market. Второе место занял Ханты-Мансийск, на третьей строчке расположилась Пермь.

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