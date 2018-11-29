Прямой эфир

Рекордно дорогую бутылку виски продали в Великобритании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бутылка шотландского виски Macallan, проданная аукционным домом Christie's в Лондоне за более чем $1,5 млн, стала самой дорогой в мире. О рекордном лоте 29 ноября сообщил организатор торгов.

В аккаунте Twitter британского аукционного дома указано, что на аукцион выставили односолодовый Macallan 60-летней выдержки. Напиток 1926 года в уникальной бутылке, расписанной ирландским художником Майклом Диллоном, продали за £1,2 млн, что равняется примерно $1,529 млн. Тем самым был установлен мировой рекорд по стоимости виски.

По данным Christie's, напиток был разлит в 1986 году. На проданной за рекордную сумму бутылке Диллон изобразил семейный дом Макалланов, который был построен в 1700 году.

В 2007 году 60-летний виски этого же бренда был продан на аукционе за $75 тыс, сообщает «РИА Новости». Директор по продажам вина Christie's Тим Триптри отметил, что такой рост цен говорит о высокой прочности рынка виски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Картину Маковского «Игра в жмурки» продали на аукционе за $5,5 млн
Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на аукционе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017