Рекордно дорогую бутылку виски продали в Великобритании

Бутылка шотландского виски Macallan, проданная аукционным домом Christie's в Лондоне за более чем $1,5 млн, стала самой дорогой в мире. О рекордном лоте 29 ноября сообщил организатор торгов.

В аккаунте Twitter британского аукционного дома указано, что на аукцион выставили односолодовый Macallan 60-летней выдержки. Напиток 1926 года в уникальной бутылке, расписанной ирландским художником Майклом Диллоном, продали за £1,2 млн, что равняется примерно $1,529 млн. Тем самым был установлен мировой рекорд по стоимости виски.

По данным Christie's, напиток был разлит в 1986 году. На проданной за рекордную сумму бутылке Диллон изобразил семейный дом Макалланов, который был построен в 1700 году.

В 2007 году 60-летний виски этого же бренда был продан на аукционе за $75 тыс, сообщает «РИА Новости». Директор по продажам вина Christie's Тим Триптри отметил, что такой рост цен говорит о высокой прочности рынка виски.