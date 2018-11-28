Картину Маковского «Игра в жмурки» продали на аукционе за $5,5 млн

Картина русского художника Константина Маковского «Игра в жмурки» 1890 года была продана на аукционе Sotheby’s за $5,5 млн. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аукционного дома.

Произведение искусства выкупили во время «Русской недели» у коллекционера из Нью-Йорка. Сумма сделки составила £4,3 млн ($5,5 млн), став рекордной для произведений художника. Как отмечает сайт kp.ru, сумма, которую заплатил новый владелец, в два раза превысила оценочную стоимость полотна.

На второй день торгов был установлен еще один рекорд, когда за огромную сумму с молотка ушло полотно грузинского художника Нико Пиросмани «Грузинка в лечаки». Эксперты оценивали картину в £500-700 тыс. ($650–910 тыс.), а в итоге она была продана за £2,23 млн ($2,8 млн), что также стало рекордом для работ Пиросмани.

Помимо этого, на аукционе можно было увидеть работы Николая Фешина ($780 тыс.) и потрет Льва Толстого кисти Ильи Репина ($660 тыс.). Общая выручка аукционного дома от продажи картин превысила £13,4 млн ($17,2 млн). В настоящий момент в Sotheby's продолжаются торги предметами декоративно-прикладного искусства.

14 ноября сообщалось, что розовый бриллиант весом почти 19 карат был продан на аукционе Christie's за рекордные 50,37 млн швейцарских франков ($50 млн, или около 3,4 млрд рублей).