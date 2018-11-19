Прямой эфир

Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на аукционе

0
Фото: TASS/Anonymous
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свадебное платье американской актрисы и модели Шэрон Тейт продали за $56 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе, передает телеканал Fox News.

Тейт надевала это платье во время бракосочетания с польско-французским режиссером Романом Полански 20 января 1968 года в Лондоне. На аукционе также были выставлены другие платья актрисы, которые она носила во время премьерных показов Полански. В общей сложности было продано приблизительно 100 предметов личной коллекции Тейт.

Шэрон Тейт родилась в Далласе (штат Техас, США) в 1943 году. Она дебютировала в кино в 1961 году, а к концу 1960-х сыграла тринадцать теле- и киноролей. Широкую известность актриса получила после выхода картины «Долина кукол» в 1967 году. За роль в фильме Тейт была номинирована на престижную американскую премию «Золотой глобус».

В 1969 году супругу Полански зверски убили члены преступной коммуны «Семья» по приказу Чарльза Мэнсона. Тейт находилась на девятом месяце беременности.

В ноябре 2017 года Мэнсон скончался в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение. Кремация останков серийного убийцы состоялась 17 марта в похоронном зале города Портервиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона
Тело скончавшегося серийного убийцы Мэнсона получит его внук

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017