Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на аукционе

Свадебное платье американской актрисы и модели Шэрон Тейт продали за $56 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе, передает телеканал Fox News.

Тейт надевала это платье во время бракосочетания с польско-французским режиссером Романом Полански 20 января 1968 года в Лондоне. На аукционе также были выставлены другие платья актрисы, которые она носила во время премьерных показов Полански. В общей сложности было продано приблизительно 100 предметов личной коллекции Тейт.

Шэрон Тейт родилась в Далласе (штат Техас, США) в 1943 году. Она дебютировала в кино в 1961 году, а к концу 1960-х сыграла тринадцать теле- и киноролей. Широкую известность актриса получила после выхода картины «Долина кукол» в 1967 году. За роль в фильме Тейт была номинирована на престижную американскую премию «Золотой глобус».

В 1969 году супругу Полански зверски убили члены преступной коммуны «Семья» по приказу Чарльза Мэнсона. Тейт находилась на девятом месяце беременности.

В ноябре 2017 года Мэнсон скончался в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение. Кремация останков серийного убийцы состоялась 17 марта в похоронном зале города Портервиль.