В МГУ разработали способ определения качества виски

Химики из Московского государственного университета (МГУ) создали методику, которая позволяет быстро и дешево определять качественные характеристики виски и его происхождение. Описание системы появилась на сайте платных научных публикаций ScienceDirect.

«Наша версия флуориметрии позволит не только оценивать качество виски, но и сравнивать и различать другие сложные продукты, выявлять фальсификаты пищевых продуктов и биодобавок», — цитирует «РИА Новости» и.о. декана химического факультета МГУ Степана Калмыкова.

Ученые отметили, что для производства виски используется сложный процесс. Из ячменной и ржаной браги получается напиток, который на протяжении нескольких лет выдерживается в дубовых бочках. Позже получается многослойная жидкость, поведение которой резко меняется при добавлении воды.

Подобные особенности виски усложняют не только оценку качества напитка, но и выявление фальсификата. Но, как определили российские химики, если взять несколько десятков флуоресцентных веществ и смешать их с порцией виски, то наблюдая за спектром их свечения можно быстро определить состав напитка, а также концентрацию каждого типа молекул.

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