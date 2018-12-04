ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»

Как отучить россиян пить спиртное? Напугать! Антимонопольная служба поддержала идею устрашающих надписей на бутылках. Законопроект о единой надписи «Алкоголь убивает» предложили депутаты.

А вот картинки, предупреждающие о последствиях, ФАС считает излишними. Иллюстрации опробовали на курильщиках, видимого эффекта мера не принесла.