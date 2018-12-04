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Нарколог усомнился в эффективности пугающих надписей на бутылках с алкоголем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Подтверждения эффективности устрашающих надписей и картинок на алкогольной продукции не существует. Об этом в беседе с НСН заявил врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун.

«Думаю, что, с одной стороны, в качестве самого простого, элементарного информирования о вреде, возможно, это какой-то выход. С другой стороны, каких-то научно обоснованных материалов, статей, исследований, которые подтвердили бы эффективность таких надписей на табачных изделиях, мне не приходилось читать», — заявил эксперт.

Вместе с тем, Ковтун выразил уверенность в том, что предупреждающие надписи помешают производителям представлять продукцию в лучшем виде и создадут некий отрицательный фон для потребителей алкоголя, хотя глобальный эффект маловероятен.

Ранее 4 декабря «Известия» сообщали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает». Отмечается, что надпись будет единой для всех производителей, поскольку в настоящее время четких требований к тексту на бутылках со спиртным нет. В ведомстве также уточнили, что дополнительной нагрузки на производителей надписи на алкогольную продукции введение единообразия не принесет. Эксперты также полагают, что добавление к надписи пугающей картинки поможет достичь большего результата.

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