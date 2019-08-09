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Врач назвал самые полезные каши

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Фото: Global Look Press/Anatoly Prososov/Russian Look
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил каши, которые наиболее полезны для здоровья.

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По словам медика, зерно — один из самых ценных продуктов для поддержания правильной работы организма, так как содержит в себе все необходимые нутриенты -витамины, клетчатку, растительные белки.

Однако обработка лишает зерно целого комплекса полезных элементов, оставляя преимущественно крахмал и углеводы, способствующие отложению жиров и росту уровня сахара в крови. Поэтому пользу организму несут каши, приготовленные из цельных зерен и слабо очищенных грубых круп.

Наиболее полезной кашей Мясников назвал гречневую. Она содержит калий, натрий, магний, поэтому очень полезна для сердечно-сосудистой системы и для диабетиков. Кроме того, благодаря высокому содержанию растительных волокон гречка улучшает работу ЖКТ.

Кроме того, врач рекомендует включить в свой рацион рисовую кашу из необмолоченного или красного риса. В необработанных зернах этой культуры содержатся белок, аминокислоты, способствующие выработке антител, гормонов и образованию мышечной ткани.

Также полезны перловая, пшенная и овсяная каши. Они помогают работе сердечно-сосудистой системы и препятствуют скоплению жира и холестерина в организме, пишет Медикфорум.

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