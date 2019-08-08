Назван самый полезный фрукт

Специалисты назвали абрикос самым полезным фруктом, ежедневное употребление которого способно предотвратить развитие многих заболеваний.

Так, врачи отметили, что абрикосы крайне полезны людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой или от болезней почек, пишет «МедикФорум».

Полезен этот фрукт будет и беременным женщинам.



«Абрикос — продукт низкокалорийный, но при этом в нем большое содержание полезных веществ, которые понижают холестерин и повышают общий тонус всего организма», — отмечает портал.

Кроме того, абрикосы способны выводить токсины и шлаки из организма. Диетологи также указывают, что при борьбе с лишним весом абрикосы будут незаменимы, так как могут повышать настроение и не добавлять лишних калорий.

В июле специалисты назвали еще один летний фрукт, который позитивно влияет на состояние организма и способствует похудению.