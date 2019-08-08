Прямой эфир

В Совфеде предложили определить перечень разрешенных мест для проведения акций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия Совета Федерации по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать места в населенных пунктах, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера. С соответствующим предложением выступила в четверг, 8 августа, зампредседателя комиссии Людмила Бокова.

Из другого протеста: кто и зачем устроил беспорядки в столице
Более половины задержанных участников акции в центре Москвы оказались жителями других регионов

По словам сенатора, это будет сделано, чтобы «исключить всякий субъективизм», передает RT.

Бокова считает, что создание специального проекта закона четко определит места для политических акций, чтобы не нарушались права других граждан, «которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения».

Ранее в этот же день глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму. В недавних протестных акциях в Москве «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России», считает он.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017