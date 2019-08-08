В Совфеде предложили определить перечень разрешенных мест для проведения акций

Комиссия Совета Федерации по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать места в населенных пунктах, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера. С соответствующим предложением выступила в четверг, 8 августа, зампредседателя комиссии Людмила Бокова.

По словам сенатора, это будет сделано, чтобы «исключить всякий субъективизм», передает RT.

Бокова считает, что создание специального проекта закона четко определит места для политических акций, чтобы не нарушались права других граждан, «которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения».

Ранее в этот же день глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму. В недавних протестных акциях в Москве «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России», считает он.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.