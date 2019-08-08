Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова – младшего в фильме «Брат-3»

Российский шоумен Стас Барецкий рассказал о появлении Сергея Бодрова – младшего в фильме «Брат-3». Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

По его словам, «оживить» Бодрова-младшего попытаются с помощью компьютерной графики.

«Сначала я сомневался, а теперь решился. Это будет что-то вроде голограммы, виртуальный человек, как в «Звездных войнах», — пояснил Барецкий 1 августа.

Тогда же Барецкий рассказал о гонораре, запрошенном голливудской актрисой Дженифер Энистон за участие в фильме «Брат-3», а 24 июля сообщил, что Микки Рурк также сыграет в фильме за $300 тыс.

Кроме того, шоумен рассказывал, что певица Лолита Милявская исполнит роль хозяйки борделя. Помимо нее в ленте появятся 22-летний миллионер Денис Ребров, продюсер Бари Алибасов, а также скандально известная россиянка Диана Шурыгина.

В марте Виктор Сухоруков и Ирина Салтыкова выступили против «Брата-3». Интернет-пользователи направляли петиции в Министерство культуры России с просьбой запретить съемки. В частности, недовольство общественности вызвало участие в фильме лиц с уголовным прошлым и не имеющих отношения к оригинальной дилогии.

Сергей Бодров-старший назвал идею фильма «Брат-3» странной, а министр культуры Владимир Мединский на вопрос о киноленте улыбнулся и закрыл лицо рукой.

По сюжету, главным героем фильма является младший брат Данилы Багрова, который хочет попасть на съемки реалити-шоу. По словам Барецкого, его сыграет Кирилл Терешин, известный в Сети как Руки-Базуки.

Фильм «Брат» Алексея Балабанова вышел на экраны в 1997 году и сразу стал культовым, а в 2000 году режиссер снял «Брата-2» — вторую часть истории.

Сергей Бодров-младший известен по картинам «Война», «Брат», «Кавказский пленник». Он трагически погиб 20 сентября 2002 года при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье. В результате ЧП погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Бодрова – младшего, снимавшего в этом ущелье свой фильм «Связной».