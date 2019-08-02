Барецкий рассказал о запрошенном Энистон гонораре за съемки в «Брате-3»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон запросила за участие в фильме «Брат-3» очень высокий гонорар — $1 млн за съемочный день. Создатель проекта Стас Барецкий считает, что сможет отснять все сцены с ее участием за день, и ведет переговоры с инвесторами, чтобы собрать нужную сумму.

Барецкий рассказал порталу Teleprogramma.pro, что хочет пригласить Энистон на роль монахини, супруги священника-людоеда. Кроме того, шоумен заявил, что пригласил звезд первых двух частей фильма — Виктора Сухорукова и Ирину Салтыкову.

Ранее Барецкий сообщал, что гонорар Микки Рурка за участие в проекте составил $300 тыс. Также он рассказывал, что певица Лолита Милявская сыграет хозяйку борделя. Кроме того, в ленте, по его словам, появятся 22-летний миллионер Денис Ребров, продюсер Бари Алибасов, а также скандально известная россиянка Диана Шурыгина.

В марте Сухоруков и Салтыкова выступили против «Брата-3». Интернет-пользователи направляли петиции в Министерство культуры России с просьбой запретить съемки. В частности, недовольство общественности вызвало участие в фильме лиц с уголовным прошлым и не имеющих отношения к оригинальной дилогии.

Сергей Бодров-старший назвал идею фильма «Брат-3» странной, а министр культуры Владимир Мединский на вопрос о киноленте улыбнулся и закрыл лицо рукой.

По сюжету, главным героем фильма является младший брат Данилы Багрова, который хочет попасть на съемки реалити-шоу. По словам Барецкого, его сыграет Кирилл Терешин, известный в Сети как Руки-Базуки.