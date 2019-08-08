В парке «Сокольники» в Москве пройдет фестиваль «День Индии»

В московском парке «Сокольники» с 9 по 11 августа в шестой раз пройдет фестиваль «День Индии». Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В 2019 году фестиваль будет приурочен ко Дню независимости Индии, а также 150-летию Махатмы Ганди.

Для гостей праздника подготовили масштабную развлекательную программу. На главной сцене пройдут выступления больше 500 артистов из 200 музыкальных коллективов Индии и России. Концерт будет продолжаться с перерывом в течение трех дней свыше 25 часов. На центральной площади «Сокольников» состоится шоу барабанщиков и акробатов на ходулях, пишет НСН.

Кроме того, на фестивале гости смогут приобрести масла, благовония, аюрведическую косметику, средства для здоровья, шелковые и кашемировые шали, палантины, серебро, камни, одежду, туники.

Помимо этого, гости фестиваля смогут попробовать разнообразные блюда индийской кухни, представленные 30 ресторанами. Там же для желающих проведут мастер-классы по кулинарии, танцам и рисованию в индийском стиле, пишет агентство городских новостей «Москва».

Одним из главных событий фестиваля станет настоящая индийская свадьба, которая проводится со строгим соблюдением всех традиций, передаваемых из поколения в поколение, пишет «Москва 24».

7 августа сообщалось, что в парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat & Beat.