Атамбаева отправили в МВД Киргизии по объездной дороге

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, задержанного в пригороде Бишкека, везут в МВД республики. Кортеж направился по объездной дороге, так как основная заблокирована сторонниками бывшего главы государства.

Атамбаева и задержанных вместе с ним советника Фарида Ниязова и зампредседателя Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаеву везут в кортеже из нескольких машин, передает «Интерфакс».

Адвокат Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего президента, заявил, что не знает, куда везут его подзащитного. По его словам, что-то предположить сложно, но, вероятнее всего, Атамбаева доставят в комитет госбезопасности, передает «РИА Новости».

Ранее 8 августа СМИ сообщили, что экс-президент Киргизии сдался властям.

Предыдущая попытка задержания бывшего лидера Киргизии состоялась накануне вечером. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. По данным минздрава республики, при задержании правоохранителей били «с особой жестокостью», многим понадобилась медицинская помощь.

Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать по людям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.