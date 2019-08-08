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В ДНР сообщили о взрывах на полевом складе украинских силовиков

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Серия взрывов произошла в районе подконтрольного Киеву села Новомихайловка к юго-западу от Донецка, сообщили в четверг, 8 августа, в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

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Там отметили, что в течение часа начиная с полудня прозвучало уже 15 таких взрывов. Они происходят на расстоянии более 3,5 км от линии соприкосновения в лесном массиве.

По информации ополченцев, в указанном районе находится полевой склад одного из подразделений 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали местные жители, в район взрывов прибыли два автомобиля медицинской помощи, один из которых с включенными проблесковыми маячками проехал в сторону Курахово, передает «Донецкое агентство новостей».

Днем ранее стало известно, что ВСУ начали активную подготовку к наступлению на ДНР. Они, в частности, вышли на огневые позиции в районах сел Терновое, Кирово, Андреевка.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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