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Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года. При учете времени, проведенного в СИЗО, наказание считается отбытым.

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Гадалка не присутствовала на заседании, вместо нее пришел адвокат. Он напомнил, что Михай полностью признала вину, передает «РИА Новости».

На том же заседании суд смягчил наказание одному из совладельцев банка, Вадиму Ерохину, на месяц, до 5 лет 11 месяцев.

Михай фигурировала в одном из эпизодов дела о хищениях в Нота-банке. Следствие установило, что она «оказала влияние» на Ларису Марчукову, сестру экс-финансового директора банка Галины Марчуковой, и склонила руководство финансовой организации к хищению путем выдачи фиктивного кредита бизнесмену Ивану Тарлыкову. Также услугами Михай пользовался полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 13 годам колонии за коррупционные преступления. Захарченко замешан и в деле Нота-банка: по данным следствия, именно он предупредил сестер Марчуковых об обысках.

В июне Мосгорсуд также освободил из-под стражи Ларису Марчукову, пересчитав срок наказания с учетом времени, отбытого в СИЗО.

Виновными по делу Нота-банка, помимо Михай, сестер Марчуковых и Вадима Ерохина, был признан второй владелец учреждения, брат Ерохина Дмитрий.

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