Мосгорсуд освободил из-под стражи фигурантку дела Нота-банка Марчукову

Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, сестре финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, и отпустил ее из-под стражи. Об этом сообщает «РИА Новости» 22 июля.

«Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей — за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда», — сказала судья.

23 мая Останкинский суд Москвы приговорил Марчукову к трем годам и трем месяцам колонии, а также штрафу в размере 700 тыс. рублей. Ее дело было заслушано в особом порядке: обычно это означает, что подсудимая полностью признала вину без исследования доказательств.

Ларису Марчукову обвиняли в подстрекательстве и пособничестве в хищении денег вкладчика Нота-банка (ч.ч. 3 и 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно материалам дела, при пособничестве Ларисы Марчуковой и ее сестры было незаконно присвоено 350 млн рублей.

Также растрату денег вкладчиков вменяют Галине Марчуковой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которую ранее приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных обвиняют в мошенничестве и хищении более 2,1 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — они получили 8,5 и 6 лет колонии соответственно.

Марчуковы были одними из ключевых свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. По данным следствия, именно он предупредил сестер об обысках.

10 июня Захарченко признали виновным по трем пунктам обвинения — двум взяткам в особо крупном размере и препятствовании осуществлению правосудия. По одному из эпизодов обвинения — о взятке в размере $800 тыс. — Захарченко был оправдан. Суд приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишил звания полковника и оштрафовал на 118 млн рублей.