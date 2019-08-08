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Новые трамплины построят на Николаевской сопке в Красноярске

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В Красноярске в кластере «Сопка» стартовало строительство новых трамплинов. Они появятся на месте старых, демонтированных перед Универсиадой.

Как сообщили в мэрии города, проект предусматривает три объекта для разных видов тренировок. На трамплине HS-20 будут проходить тренировки по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах, трамплин HS-40 предназначен для более опытных спортсменов, а трамплин HS-60 будет возведен для людей, у которых за плечами четыре-пять лет спортивной подготовки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Строительство объектов оценили в 167 млн рублей. Часть средств поступит из федерального бюджета.

В мае этого года стало известно о том, что в Красноярском крае планируют заложить порядка 5 млрд рублей на незавершенные к Универсиаде объекты. 3,9 млрд рублей рассчитывают получить из федерального бюджета.

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