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Деревянный тротуар появится в центре Красноярска

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В Красноярске проведут благоустройство исторического квартала. Помимо пешеходных участков, нового освещения и тактильной плитки власти планируют обустройство деревянного тротуара.

По данным городской мэрии, работы запланированы на улице Горького и части улицы Карла Маркса. Стоимость благоустройства исторического квартала составит почти 60 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Предполагается, что улица Горького станет пешеходной на участке от улицы Бограда до улицы Карла Маркса. Там установят новые фонари и прожекторы, а провода уложат под землю. Кроме того, на участке отремонтируют асфальт, установят бортовые камни и уложат брусчатку, а также тактильную плитку для слабовидящих. Также предполагается обустройство деревянного тротуара — именно таким в прежние годы пользовались жители города.

На улице Карла Маркса обустроят велопарковки, новую подсветку, уложат брусчатку, а часть покрытия выполнят из резиновой крошки. Работы должны завершиться до конца 2019 года.

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