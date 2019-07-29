Проект первой линии метро в Красноярске скорректируют за 1 млрд рублей

Правительство Красноярского края объявило конкурс на корректировку проекта первой линии метрополитена в Красноярске. Стоимость работ оценили в 955 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет учесть плотную городскую застройку, а также сейсмические особенности Красноярска и возможность максимальной просадки грунта. Изменения в проектно-сметной документации должны подготовить до 20 декабря 2019 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Заказчиком работ выступает транспортное управление края. Большая часть необходимых на корректировку средств поступит из федерального бюджета.