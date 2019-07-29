Прямой эфир

Проект первой линии метро в Красноярске скорректируют за 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Красноярского края объявило конкурс на корректировку проекта первой линии метрополитена в Красноярске. Стоимость работ оценили в 955 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет учесть плотную городскую застройку, а также сейсмические особенности Красноярска и возможность максимальной просадки грунта. Изменения в проектно-сметной документации должны подготовить до 20 декабря 2019 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Заказчиком работ выступает транспортное управление края. Большая часть необходимых на корректировку средств поступит из федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект первого участка второй линии метро отклонили в Казани
Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017