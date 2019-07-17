Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

На строящейся станции петербургского метрополитена «Дунайская» начали устанавливать витражи. На изображениях запечатлены виды на города, расположенные на берегах реки Дунай. Это Вена, Будапешт, Белград, Видин, Измаил, Регенсбург, Пассау, Ингольштадт.

В пятницу, 19 июля, по тоннелям Фрунзенского радиуса проедет первый пробный поезд, а рабочие проведут испытания эскалаторов. На новых станциях уже заканчивают отделку служебных помещений, платформ и вестибюлей. На поверхности обустраивают территорию рядом со входами на станции. телеканал «78».

Первоначально компания «Метрострой» должна была завершить строительство трех станций Фрунзенского радиуса на юге Петербурга в декабре 2018 года. Из-за срыва сроков власти не раз переносили дату ввода в эксплуатацию. Согласно дополнительному соглашению, по станциям «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская» указана новая дата — 31 августа. Ранее сообщалось, что новая станция метро «Зоопарк» может появиться в Петербурге в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.