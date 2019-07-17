Прямой эфир

Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На строящейся станции петербургского метрополитена «Дунайская» начали устанавливать витражи. На изображениях запечатлены виды на города, расположенные на берегах реки Дунай. Это Вена, Будапешт, Белград, Видин, Измаил, Регенсбург, Пассау, Ингольштадт.

В пятницу, 19 июля, по тоннелям Фрунзенского радиуса проедет первый пробный поезд, а рабочие проведут испытания эскалаторов. На новых станциях уже заканчивают отделку служебных помещений, платформ и вестибюлей. На поверхности обустраивают территорию рядом со входами на станции. телеканал «78».

Первоначально компания «Метрострой» должна была завершить строительство трех станций Фрунзенского радиуса на юге Петербурга в декабре 2018 года. Из-за срыва сроков власти не раз переносили дату ввода в эксплуатацию. Согласно дополнительному соглашению, по станциям «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская» указана новая дата — 31 августа. Ранее сообщалось, что новая станция метро «Зоопарк» может появиться в Петербурге в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тестирование путей проводится на новом участке метро Петербурга
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017