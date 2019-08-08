Ученые предупредили о риске катастрофического извержения вулкана в США

В будущем Гавайям грозит катастрофическое извержение вулкана Килауэа, заявили в Геологической службе США. Причиной станет скопление воды в нижней части кратера, пишет Live Science.

Согласно исследованию ученых, в кратере образовалось три водоема, глубина которых до сих пор неизвестна. Самое большое из озер имеет ширину до 14 м.

Скопление воды произошло из-за трещин в скалах. При этом сам кратер из-за предыдущего извержения опустился на 300 м и подвергся воздействию грунтовых вод.

По мнению исследователей, рано или поздно пруды соединятся, а при следующем извержении раскаленная магма превратит воду в пар и произойдет мощный взрыв.

Объем магмы также может вырасти из-за появления множества газовых пузырьков, что увеличит силу взрыва. Последствия, по данным ученых, будут плачевными из-за выброса огромного объема газа и породы в воздух.

Пока в водоемах под вулканом не так много воды, поэтому взрыв в ближайшем будущем не ожидается.

В мае после обнаружения новой геотермальной зоны в Йеллоустонском парке ученые оценили риск глобальной катастрофы из-за извержения супервулкана.