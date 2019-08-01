Прямой эфир

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 км

0
Фото: РИА Новости/Евгений Нескоромный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

«Шлейф распространился на 10 км в южном направлении от вулкана», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По информации регионального управления МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Извержение вулкана началось в начале июля, пишет «Газета.ру». Активность Ключевского сохраняется до сих пор, установлен предпоследний — «оранжевый» — код авиационной опасности.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,75 тыс. м. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 км от него.

26 июня сообщалось, что на центральных Курилах произошло извержение вулкана Райкоке, которое повлекло за собой гибель флоры и фауны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии
Извержение вулкана на Курилах попало на спутниковые снимки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017