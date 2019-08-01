Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

«Шлейф распространился на 10 км в южном направлении от вулкана», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По информации регионального управления МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Извержение вулкана началось в начале июля, пишет «Газета.ру». Активность Ключевского сохраняется до сих пор, установлен предпоследний — «оранжевый» — код авиационной опасности.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,75 тыс. м. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 км от него.

26 июня сообщалось, что на центральных Курилах произошло извержение вулкана Райкоке, которое повлекло за собой гибель флоры и фауны.