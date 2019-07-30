Перед извержением: перуанцы не хотят покидать дома у подножия вулкана

В Перу девять вулканов, и Убинас, извергавшийся с 1550 по 1969 год 16 раз, среди них самый активный. Но есть и другие. Например, Мисти, в 17 км от второго по величине города в стране, последний раз извергался в 1985 году. А Сабанкая в течение восьми лет, до 1998 года, активно извергал лаву в 100 км от города-миллионника Арекипа