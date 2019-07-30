Перед извержением: перуанцы не хотят покидать дома у подножия вулкана

В Перу ждут извержения вулкана, который молчал с 2014 года. Уже несколько дней из кратера вырываются дым и раскаленные камни, столб пепла вырос до 12 км. Люди, не желающие покидать свое жилье у подножия вулкана, — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/David Mercado
Специалисты Института геофизики Перу 23 июля зарегистрировали взрыв в кратере вулкана Убинас. Тогда произошло 300 подземных толчков. Жители близлежащих районов получили предупреждение о возможной эвакуации
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Фото: NASA Earth Observatory/Jesse Allen, Robert Simmon
В институте рекомендовали начать эвакуацию еще раньше, 19 июля, когда датчики зафиксировали активность вулкана. Сейчас он извергает не только пепел и камни, но и лаву. Это значит, что настоящего извержения не избежать
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Фото: REUTERS/David Mercado
Пепел, поднявшийся в первый день на 1,5 км, разносит во все стороны, в том числе в соседние Боливию (на фото) и Чили. Населенные пункты, расположенные у подножия вулкана, покрыты толстым слоем пепла
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Фото: Global Look Press/dpa/Uriel Montufar
В трех регионах Перу — Мокегуа, Арекипа и Такна — введено чрезвычайное положение на 60 дней. Это значит, что все органы власти должны реагировать быстро и предотвращать опасности для населения. На фото: дорога в деревне в регионе Мокегуа
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Фото: REUTERS/David Mercado
По словам мэра района Убинас (регион Мокегуа), местное население активно отказывалось покидать свои жилища, пока вулкан резко не увеличил выбросы пепла и раскаленных камней
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Фото: Global Look Press/dpa/Uriel Montufar
В прошедший четверг были эвакуированы первые 500 человек, живущие ближе всего к вулкану. Но и сейчас в районе остаются люди. Они носят маски, защищающие дыхательные пути от раскаленного пепла
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Фото: Global Look Press/dpa/Uriel Montufar
В Перу девять вулканов, и Убинас, извергавшийся с 1550 по 1969 год 16 раз, среди них самый активный. Но есть и другие. Например, Мисти, в 17 км от второго по величине города в стране, последний раз извергался в 1985 году. А Сабанкая в течение восьми лет, до 1998 года, активно извергал лаву в 100 км от города-миллионника Арекипа
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Фото: REUTERS/Mariana Bazo
Так что к извержениям вулканов перуанцы привыкли. Масками они защищают не только себя, но и скот, который не хотят уводить
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Фото: REUTERS/Mariana Bazo
Без этих масок в 2006 году пострадали как минимум 1 тыс. человек. Тогда над Убинас поднялось облако пепла. Вскоре погибли не менее 20 лам, питавшихся покрытой пеплом травой
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