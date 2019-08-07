Зеленский ожидает роста экономики Украины на уровне 5-7% в ближайшие годы

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает роста экономики страны на уровне 5-7% в ближайшие годы. Об этом в среду, 7 августа, сообщает «РИА Новости».

«Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов», — сказал он в ходе брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее 7 августа сообщалось, что украинский лидер находится с визитом в Турции.

Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Курс доллара в госбюджете-2019 заложен на уровне 29,4 гривны.

Общие объемы промышленного производства на Украине в первом полугодии 2019 года составили лишь 81,8% от объемов за аналогичный период 2013-го.

Ранее в июле глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет вновь стать конкурентоспособной страной только через 10-15 лет. По его мнению, экономику фактически уничтожило соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Он отмечал, что из-за текущей ситуации в стране может не остаться предпринимателей и людей, желающих и умеющих работать.