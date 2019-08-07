Автобусы перестали ездить в поселок в Кургане из-за плохих дорог

Автобусное движение в поселок Теплый Стан, который находится в черте Кургана, приостановлено второй раз за год. Такое решение принял перевозчик из-за плохого состояния дорог. Об этом сообщил депутат Курганской городской думы Артем Исламов на своей странице во «ВКонтакте».

Исламов выразил мнение, что незаконное приостановление движения автобусов прекратится после того, как на дороге появится асфальт. По его данным, работы здесь пройдут в 2020–2021 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», пишет ИА «Ура.ру».

Депутат также рассказал, что уже встречался с директором департамента городского хозяйства Вадимом Лютиковым. Было принято решение провести профилирование и частичную отсыпку подъездной и центральной дорог Теплого Стана.

В марте из-за плохого состояния дороги количество рейсов в поселок сокращалось с 22 до четырех в день. В июне в муниципалитет был передан проект дороги к поселку, изготовленный на средства местных жителей.