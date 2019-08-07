Власти Москвы учредили премии для столичных изобретателей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении 30 присуждаемых ежегодно премий «Новатор Москвы». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Согласно тексту документа, вручать премии будут для стимулирования разработки и внедрения новаторский идей, создания передовых технологий, а также поддержки талантливых авторов новаторских идей и изобретений, пишет НСН.

Премии будут присуждаться по трем номинациям: «Меняющие реальность», «Проект будущего» и «Лидеры инноваций», в каждой из которых будет по пять направлений. Это — «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и IT-технологии», «Транспорт», «Городская среда», «Энергетика».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в номинации «Проект будущего» победители будут получать премию в размере 500 тыс. рублей, а финалисты — по 100 тыс. рублей. В номинации «Меняющие реальность» победители получат 1 млн рублей, а финалисты — 150 тыс. рублей. В номинации «Лидеры инноваций» победители будут получать 1,5 млн рублей, финалисты — 200 тыс. рублей.