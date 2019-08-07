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Власти Москвы учредили премии для столичных изобретателей

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении 30 присуждаемых ежегодно премий «Новатор Москвы». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Согласно тексту документа, вручать премии будут для стимулирования разработки и внедрения новаторский идей, создания передовых технологий, а также поддержки талантливых авторов новаторских идей и изобретений, пишет НСН.

Премии будут присуждаться по трем номинациям: «Меняющие реальность», «Проект будущего» и «Лидеры инноваций», в каждой из которых будет по пять направлений. Это — «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и IT-технологии», «Транспорт», «Городская среда», «Энергетика».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в номинации «Проект будущего» победители будут получать премию в размере 500 тыс. рублей, а финалисты — по 100 тыс. рублей. В номинации «Меняющие реальность» победители получат 1 млн рублей, а финалисты — 150 тыс. рублей. В номинации «Лидеры инноваций» победители будут получать 1,5 млн рублей, финалисты — 200 тыс. рублей.

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