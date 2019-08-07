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British Airways отменила более 90 рейсов из-за сбоя в компьютерной системе

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Британская авиакомпания British Airways сообщила о сбое в компьютерной системе, затронувшем систему электронной регистрации на рейсы. Поломка произошла в среду, 7 августа. Перевозчик выпустил специальное заявление в Twitter в связи с доставленными пассажирам неудобствами.

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Компания призвала клиентов приезжать в аэропорты заранее. «Ряд рейсов продолжает осуществляться, но мы рекомендуем нашим клиентам проверять информацию на сайте перед тем, как приезжать в аэропорт, и оставлять дополнительное время», — говорится в сообщении.

Из-за неполадок British Airways отменила 91 рейс в аэропортах Лондона: 81 в Хитроу и 10 в Гатвике. По всей Великобритании были задержаны более 200 рейсов, пишет The Telegraph.

Онлайн-регистрация на рейсы также недоступна. У стоек регистрации в аэропортах Гатвик и Хитроу собрались длинные очереди, передает телеканал «360».

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и порекомендовала клиентам перебронировать билеты на другие даты.

В Санкт-Петербурге оказались отменены два рейса авиакомпании. В Пулково не прибудет рейс BA878 из Лондона, который должен был приземлиться в 14:45 мск. Обратный перелет (рейс BA879) также не состоится, уточняет сайт kp.ru.

Сбои в IT-системе British Airways уже происходили ранее в мае 2017 года и в июле 2018 года.

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