Качество воды ухудшилось в озере в Башкортостане

Министерство природопользования и экологии Башкортостана сообщило об ухудшении качества воды в озере Аслыкуль. Воду признали загрязненной.

Согласно докладу ведомства, состояние воды ухудшается из-за загрязнения неорганизованными стоками от агропромышленных предприятий, а также смывами с территорий населенных пунктов и зон отдыха. Если раньше воду в Аслыкуле считали слабо загрязненной, то теперь экологи считают водоем загрязненным. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Концентрация марганца в озере превышает норматив в три раза, концентрация солей серной кислоты повышена в девять раз. Также резко увеличилась концентрация органических веществ и соединений меди.

Ранее сообщалось, что в реке Изяк в Башкортостане была зафиксирована массовая гибель рыбы. В воде регистрировалось превышение допустимых концентраций по органическим компонентам. По словам местных жителей, перед мором рыбы вода стала мутной.