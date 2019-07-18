Лотосы могут не расцвести этим летом на знаменитом озере в Приамурье

В Амурской области летом 2019 года могут так и не расцвести краснокнижные лотосы. О том, что листья лотоса до сих пор не появились в водоемах, написали в соцсетях жители села Ивановка. Специалисты опасения подтвердили.

Как сообщил Амурской службе новостей член Амурского отделения Русского географического общества, руководитель детской общественной организации «Ойкос» Александр Титаренко, в этом году уровень воды зимой в водоеме был низким, снега выпало мало, произошло большое промерзание, плантация лотоса сильно пострадала.

Не исключено, что отдельные цветы появятся в конце августа, чуть позже, чем обычно. На следующий год плантация должна восстановиться, надеется эксперт.

Агентство отмечает, что именно Титаренко был инициатором разведения лотосов на водоеме в Ивановке. В 2018 году это озеро включили в Книгу рекордов России как самый северный водоем в стране с искусственными посадками лотосов.

Также лотосы можно увидеть в Райчихинске и Архаринском районе Амурской области.