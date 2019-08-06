Прямой эфир
Сюжет:

Патрушев назвал заключение многостороннего договора по РСМД нереальным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Совете безопасности РФ назвали нереальным заключение многостороннего договора о контроле за распространением вооружений. С таким заявлением выступил во вторник, 6 августа, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
А пока Россия будет наблюдать за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности

Тем не менее Патрушев выразил надежду на позитивные шаги в переговорах между Москвой и Вашингтоном.

«Я надеюсь, что в процессе разговора и по стратегической стабильности, и по международной безопасности мы все-таки будем достигать успеха», — цитирует его «РИА Новости». Патрушев отметил, что во время каждой беседы президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимают тему стратегической стабильности.

«Это вселяет надежду на то, что эта тема будет обсуждаться и все-таки будут какие-то позитивные шаги», — заключил Патрушев.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении условий договора. При этом американский лидер не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако позитивной реакции от Вашингтона не последовало. 2 августа МИД России сообщил о прекращении действия договора по инициативе США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай пообещал принять меры в случае размещения американских ракет в Азии
В Думе обвинили США в развязывании гонки вооружений путем выхода из ДРСМД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017