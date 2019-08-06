Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом 6 августа сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, прибывший на место ЧП.

Замглавы Минобороны ранее облетел зону пожара на вертолете Ми-8.

5 августа в арсенале пороховых зарядов произошло возгорание и начались взрывы боеприпасов. В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе пожарный.

На территории Ачинского района был введен режим чрезвычайной ситуации.

Из Ачинска были эвакуированы порядка 4 тыс. человек. Также в пункты временного размещения были доставлены жители близлежащих деревень.

В район переброшены саперы, пожарные, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара и разминирования оставшихся снарядов.